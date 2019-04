Boeren zuigen waterlopen nu al leeg door droogte

Door de droogte pompen veel landbouwers water uit bronnen en uit waterlopen. Natuurpunt signaleert al verschillende gevallen uit Haspengouw en uit de Kempen. Dat schrijven Het Laatste Nieuws, het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad. “Sedert enkele weken worden onze waterlopen leeggezogen via gigantische watertonnen vanuit de landbouw. Er worden zelfs tractoren met Nederlandse nummerplaten opgemerkt”, zegt de voorzitter van Natuurpunt Limburg, Stefan Carolus. “Vorige zomer zijn we in Vlaanderen en Limburg geconfronteerd met een ernstige droogte. Door de droogte zo vroeg op het jaar, dreigt de toestand later in 2019 alleen maar erger te worden. Als dit leegpompen tegen zo’n tempo verder gaat, dreigt er een drama voor natuur en landbouw”, waarschuwt Carolus. “De gouverneur doet er goed aan om nu al een captatieverbod van water uit onbevaarbare waterlopen uit te vaardigen”, zegt hij.

De Vlaamse regering plant op korte termijn een meldingsplicht voor captatie van water uit onbevaarbare waterlopen. “Het voorbereidende werk aan het decreet is gebeurd, zodat de volgende legislatuur hiermee aan de slag kan”, reageert woordvoerder Gerrit Budts van Vlaams milieuminister Koen Van den Heuvel (CD&V).







Experts waarschuwen intussen om nu al water te besparen, want de voorraden zijn de gigantische klap van de droogte van vorig jaar nog altijd niet te boven, menen ze. “Als het mooi weer blijft tot in augustus, komen we echt op ongezien terrein”, zegt Patrick Willems (KU Leuven).

bron:Â Belga