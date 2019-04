“Bereid te zoeken naar gelijkenissen met andere partijen”

“Ik ben bereid om op zoek te gaan naar gelijkenissen met andere partijen, maar het is heel duidelijk dat dat met N-VA moeilijker is.” Dat zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci vandaag in De Ochtend op Radio 1. Uit een peiling van VRT, De Standaard, RTBF en la Libre blijkt dat N-VA de grootste partij van Vlaanderen blijft, met 27,9 procent van de kiesintenties. Dat is zowat 4,5 procentpunt minder dan bij de federale verkiezingen van mei 2014. Daarna volgen CD&V (14,7 procent), Groen (14,6 procent) en Open Vld (14,2). Groen doet 6 procentpunt beter dan bij de federale verkiezingen van mei 2014.

Almaci reageert tevreden: “Dit is de tweede beste peiling van de afgelopen jaren”, zegt ze deze ochtend. “Er is een heel duidelijk signaal, namelijk dat mensen aangeven niet tevreden te zijn met de huidige coalitie en het werk dat ze heeft gedaan. Vijf procent vind ik een signaal dat je niet kan negeren, je ziet dat mensen verandering willen en wij zitten in het hart van die verandering.”







“Wij hebben een heel duidelijke samenwerking met Ecolo”, vervolgt de Groen-voorzitster. “Ik reik daarnaast de hand naar progressieve partijen om samen een andere coalitie mogelijk te maken.” De programma’s van Groen en N-VA liggen volgens haar wel heel ver uit elkaar. Een samenwerking ligt daarom moeilijker dan met andere partijen. “Vandaar dat mijn uitgestoken hand eerst gaat naar de andere progressieve partijen.”

bron:Â Belga