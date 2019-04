Bagage op het vliegtuig gaat in Europa vaker verloren

Vliegtuigpassagiers moeten zich zorgen maken over hun ingecheckte bagage, zo bericht een studie die vandaag is gepubliceerd door Sita, een IT-dienstverlener voor luchtvaartmaatschappijen. In de wereldwijde luchtvaart zijn het voorbije jaar 5,69 stukken bagage per 1.000 passagiers gestolen, ernstig beschadigd, of met aanzienlijke vertraging overhandigd. Europa is de regio waar de meeste koffers worden getroffen. Samengeteld zijn het 24,8 miljoen stukken van de in totaal 4,27 miljard vervoerde reiskoffers die in 2018 niet, of met vertraging, hun bestemming bereikten. Tien jaar geleden was het risico meer dan drie keer zo hoog.

De passagiers met het hoogste risico komen uit Europa. Door de vele aansluitingen op lokale, stedelijke luchthavens werden gemiddeld 7,29 stukken bagage per 1.000 passagiers getroffen. Voor Noord-Amerika en Azië waren dat respectievelijk 2,85 en 1,77 koffers, Azië is de enige regio die het voorbije jaar erop vooruit is gegaan.







Door de strengere eisen van de internationale vereniging voor luchttransport(IATA) en door de technische modernisering, verwacht Sita dat de situatie verder zal verbeteren.

Bron: Belga