Zo leerde verlegen Kevin De Bruyne zijn vrouw kennen

Kevin De Bruyne gooit al enkele jaren hoge ogen in het voetbal, maar als persoon is de centrale middenvelder eerder een verlegen type. Hij leerde zijn huidige vrouw kennen dankzij een tweet.

Met 300.000 euro per week bij Manchester City heeft Kevin De Bruyne zijn schaapjes allang op het droge. De 27-jarige wereldtopper is naast het voetbal tevens gelukkig getrouwd met Michèle en samen hebben ze twee zoontjes, Mason Milian (3) en Rome (zes maanden).

Qua persoonlijkheid is De Bruyne ingetogen, en die verlegenheid speelde hem parten in de liefde. Een vriend kon hem tóch overtuigen om zijn verlegenheid even opzij te zetten bij het leren kennen van zijn vrouw. “Het begon met een tweet. Ik speelde bij Werder Bremen en had een paar duizend volgers op Twitter. Dus ik tweette wat en wat later zag ik dat een knap meisje mijn boodschap had geliket. Ik was vrijgezel op dat moment. Een vriend zag dat zij had gereageerd op die tweet. ‘Dat ziet er wel een leuk meisje uit, nee?’ zei hij. ‘Je zou haar beter eens een berichtje sturen.’ Waarop ik letterlijk antwoordde: ‘Nee nee, komaan. De mensen vinden mij niet leuk, ze snappen mij niet. Ze zal toch niet antwoorden”, lezen we in TV Familie.

“Hij nam mijn smartphone en begon een bericht te tikken, waarna hij het me toonde en vroeg of hij het bericht naar haar mocht sturen. Die anekdote zegt veel over mij. Ik was die bekende voetballer, maar durfde niet eens een privéberichtje te sturen. Maar best dat ik mijn vriend toeliet om het bericht te sturen, en gelukkig antwoordde ze. Michèle en ik stuurden enkele maanden berichtjes naar elkaar. Het is veel makkelijker voor mij eens ik iemand beter begin te kennen. Het was echt mooi. Ze heeft mijn leven op zoveel vlakken veranderd. Eerlijk: ik zou niet weten wat ik zonder haar moet doen”, aldus De Bruyne, die op 26 juni 2016 in het huwelijksbootje stapte met Michèle.

In tranen door zoveelste blessure

Afgelopen zaterdag liep De Bruyne tegen Tottenham alweer een spierblessure op. Het is intussen zijn vijfde kwetsuur van dit seizoen, nadat hij eerder 3,5 maanden uitviel met twee knieblessures en een lichte spierblessure, en meer dan een maand aan de kant had gestaan met een hamstringblessure.

Vooral die tweede knieblessure hakte stevig op hem in. Het was een van de enige keren in zijn leven dat hij in tranen uitbarstte. “Michèle was net thuis van het ziekenhuis, toen ik haar belde via FaceTime om haar te vertellen over mijn blessure. ‘Ben je aan het wenen?’ vroeg ze. ‘Ik heb slecht nieuws’, zei ik. ‘Het is weer die knie. Ik moet een tijdje met een brace lopen, dus ik denk dat je een poos voor drie kleine kindjes zal moeten zorgen.’ Waarna ik in tranen uitbarstte.”

“Was het nu door onze zoon die pas geboren was, of door het feit dat ik weer enkele matchen zou missen, of beide… Mijn vrouw kon het niet geloven dat ik aan het huilen was. ‘Je hebt zelfs niet eens geweend op ons huwelijk, of toen onze zoontjes geboren werden!’ zei ze. Ik denk dat dat alles zegt. Trouwfeesten, begrafenissen, geboortes? Helemaal niks. Ik ben een steen. Maar het voetbal van me afpakken? Vergeet het. Dat kan ik niet aan”, klinkt het.