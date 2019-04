VIDEO. Vandalen steken auto in brand. Eigenaar is er kapot van.

In Nederland hebben vandalen een auto van een wildvreemde man in brand gestoken. Ze filmden alles zelf, en ook de eigenaar kreeg de beelden te zien.

Afgelopen vrijdag werd Morris Bakkum uit Alkmaar uit zijn bed getoeterd door het lawaai van zijn eigen auto. Buren stonden op zijn deur te kloppen en riepen dat zijn auto in brand stond. Een drietal jongeren hadden zijn gepimpte Fiat Seicento Abarth in brand gestoken. De politie is op de hoogte van de zaak, maar de daders zijn nog steeds spoorloos.

Pijnlijk voor autoliefhebber







De man zit in zak en as door het verlies. “Echt triest, dit. Als autoliefhebber is het heel erg pijnlijk. Ik heb er heel veel tijd in gestoken: andere banden, uitlaat, demper, en de motor was technisch weer in orde gemaakt. Wat die gasten gedaan hebben, vind ik erg laag”, vertelt hij aan NH Nieuws.

Bakkum kreeg enorm veel steunbetuigingen op sociale media. Een garagebedrijf uit de buurt heeft zelfs aangeboden om voor hem op zoek te gaan naar hetzelfde type auto.