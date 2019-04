Slaap je nu beter wel of niet met een open raam?

Slapen met een open raam. Sommige mensen zweren erbij, andere zijn absoluut tegen. Te veel lawaai, insecten en de koude die binnenglipt zijn enkele van de tegenargumenten. Maar wat is nu eigenlijk beter voor je gezondheid?

Je kan er niet omheen: slaap je met je raam dicht, dan hangt er ’s ochtends een muffe lucht in je slaapkamer. Die geur is onder andere het resultaat van de koolstofdioxide die we ’s nachts produceren. De Bulgaar Vladimir Savchenko maakt in zijn vrije tijd zelf kooldioxidemeters en deed een experiment in zijn eigen slaapkamer. Hij kwam erachter dat de hoeveelheid CO2 ’s nachts oploopt van 500 deeltjes per miljoen naar 3.500. Indrukwekkend, maar is het ook schadelijk?

Luchtvervuiling







Op zich is een verhoogde CO2-waarde ’s nachts niet schadelijk. Maar in een onverluchte slaapkamer komen ook nog andere stoffen vrij, zoals de chemische bestanddelen in je meubels en toxische stoffen die te maken hebben met de luchtvervuiling. Daarom is het toch aan te raden om een minimale verluchting te voorzien, zeker in nieuwe huizen die helemaal ‘dicht’ zijn. Ook wanneer je woning in een sterk vervuild gebied, doe je er beter aan om het venster open te laten. Stofzuig je bed in dat geval wel regelmatig. Fijnstof kruipt namelijk ook in je bed en je matras en door je nachtelijke bewegingen komt dat vervolgens in de lucht terecht, waardoor de luchtkwaliteit sterk achteruitgaat.