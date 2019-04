Fan ‘Lord Of The Rings’ reist door Nieuw-Zeeland als Gandalf

Als je de films van ‘The Lord of the Rings’ of ‘The Hobbit’ hebt gezien, is het niet moeilijk om te begrijpen waarom zoveel mensen er fan van zijn. Een van hen is Akhil Suhas. Hij besloot door Nieuw-Zeeland, alias Midden-Aarde, te trekken met een kostuum van Gandalf, de wijze tovenaar uit de boeken- en filmreeks.

Of het nu de personages, de verhalen, de vechtscènes of de landschappen zijn: de wereld van J.R.R Tolkien is adembenemend. Dat vindt ook de 21-jarige Akhil Suhas. “Ik was voor de vijfde keer naar ‘The Lord of the Rings’ aan het kijken en besefte dat Nieuw-Zeeland beroemd is om twee dingen: zijn landschappen en de ‘The Lord of the Rings’ en ‘The Hobbit’-trilogieën, dus waarom zou je de twee niet combineren?”







Voir cette publication sur Instagram the mystical milford sound where mountains greet the tasman sea, with #GandalfTheGuide Une publication partagée par Akhil (@akhilsuhas) le 27 Juin 2017 à 9 :25 PDT

Hulp van toeristen

Suhas reisde door Nieuw-Zeeland ​​met een Gandalf-kostuum en maakte foto’s van zijn geweldige reis. “Toen ik helemaal alleen aan mijn roadtrip begon, vroeg ik me af wie zich zou verkleden, want ik wou zelf de beelden maken”, vertelt hij aan het reismagazine Traveller. Daarom vroeg hij aan toeristen die hij onderweg tegenkwam om hem te helpen. Zij verkleedden zich als Gandalf zodat Suhas kon fotograferen.

Voir cette publication sur Instagram white out in fiordland with #GandalfTheGuide 🏔 Une publication partagée par Akhil (@akhilsuhas) le 19 Sept. 2017 à 10 :13 PDT