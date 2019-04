Draait Instagram binnenkort niet meer om de likes?

Instagram en andere sociale media zorgen voor heel wat druk. Is mijn selfie wel mooi genoeg? Past de foto op mijn grid? Loop ik een blauwtje als ik “maar” twintig likes krijg? Steeds meer zijn we ons bewust van de schadelijke gevolgen daarvan en het lijkt erop dat Instagram van plan is om actie te ondernemen.

Likes zijn niet goed voor je mentale gezondheid. Na het posten van een foto blijf je je Instagram checken om er zeker van te zijn dat je geen slecht figuur slaat. Sommige mensen verwijderen zelfs hun foto’s als ze niet snel genoeg “resultaat opleveren”. Het sociale mediaplatform zou nu werken aan een update waarbij alleen jijzelf je aantal likes kan zien – ze worden dus niet langer aan Jan en Alleman getoond. Dat is althans wat Jane Manchun Wong, een app-ontwikkelaar, beweert.

Instagram is testing hiding like count from audiences,

as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 18, 2019