Avicii krijgt postuum een officiële biografie

Het leven van Avicii wordt in boekvorm gegoten. De Zweedse uitgever Albert Bonniers Förlag heeft de officiële toelating gekregen om over de dj en producer een biografie uit te brengen. Het boek moet volgend jaar in de winkelrekken liggen.

Fans van Avicii moeten Tim Bergling, zoals hij echt heette, al sinds 2018 missen, maar binnenkort kunnen ze hem opnieuw wat beter leren kennen. In 2020 verschijnt er een biografie over de bekende Zweedse dj en producer. Dat heeft de uitgeverij Albert Bonniers Förlag laten weten. Zij hebben de officiële rechten op het leven van Avicii verkregen.

“Een musicale ziener”







De auteur van de biografie wordt Måns Mosesson. De journalist vindt het grote eer dat hij het verhaal mag neerschrijven. “Ik wil schrijven over een musicale ziener, die zo’n gevoel voor melodie had dat hij over de hele wereld geliefd was. Tegelijkertijd wil ik een eerlijk portret schetsen dat ook de moeilijkheden die Tim meemaakte brengt. Ik geloof dat heel wat van zijn generatiegenoten die zullen herkennen”, klinkt het.

Alle opbrengsten uit de verkoop van het boek gaan naar de Tim Bergling Foundation. Dat is een organisatie die werd opgericht door de familie van Avicii, nadat hij aan zelfdoding overleed. De Tim Bergling Foundation werkt dan ook rond het thema van mentale gezondheid.