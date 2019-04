Zwitserse onderzoekers kunnen gekurkte wijn detecteren in de fles

Zwitserse onderzoekers hebben een techniek ontwikkeld waarmee ze kunnen vaststellen of wijn al dan niet naar kurk smaakt terwijl het nog in de fles zit. De ‘sensor’ detecteert de molecule die de kurksmaak veroorzaakt in wijn, zelfs in zeer kleine hoeveelheden. Dat blijkt uit een studie door de universiteit van Fribourg, in Zwitserland, gesteund door de universiteit van Bordeaux, die vandaag is gepubliceerd. Een ‘gekurkte’ wijn is voornamelijk te wijten aan moleculen die door de kurk zijn afgegeven. Deze zijn vaak afkomstig van de fungiciden waarmee de kurkeik is behandeld. De ‘sensor’ is een sponsachtig moleculair netwerk gebaseerd op fluorescentie. Als in de fles kurkmoleculen aanwezig zijn, verliest de ‘sensor’ de fluorescerende eigenschap en is de verslechterde kwaliteit van de wijn aangetoond.

Deze methode is niet enkel nuttig voor de oenologie, de wijnbouwtechnische wetenschap, of de wijnliefhebbers. De stof reageert ook op bepaalde pesticiden of herbiciden, en zelfs op explosieven. Daardoor is deze techniek mogelijk toepasbaar voor de detectie van explosieve materialen op luchthavens, verduidelijkt de universiteit van Fribourg.







Bron: Belga