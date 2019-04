Waasland-Beveren “enorm geschrokken” van oproeping in matchfixingdossier

Waasland-Beveren heeft het volledige dossier van de onderzoekscommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) nog niet bestudeerd, maar is geschrokken dat de club wordt opgeroepen voor eventuele wedstrijdvervalsing eind vorig seizoen. “Je kan niet gestraft worden voor iets waar je niet aan meegewerkt hebt”, reageert woordvoerder Martijn De Jonge bij het persagentschap Belga. De KBVB rondde zijn onderzoek naar de verdachte wedstrijden KV Mechelen – Waasland-Beveren en Eupen – Moeskroen af en besliste KV Mechelen, Waasland-Beveren en dertien clubleiders of makelaars te vervolgen. De Waaslanders zijn verrast. “We zijn enorm geschrokken, omdat we helemaal niets met deze zaak te maken hebben. Je kan niet gestraft worden voor iets waar je niet aan hebt meegewerkt.” De club is momenteel nog aan het onderzoeken wat er Waasland-Beveren precies ten laste wordt gelegd. “Maar we zullen ons hoe dan ook juridisch grondig voorbereiden.”

Bron: Belga