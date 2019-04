Vlaming blijft verknocht aan fermette en gruwt van hoogbouw

De fermette op het platteland geniet nog steeds de voorkeur, zo vat Knack dinsdag de woonsurvey bij 3.000 Vlaamse huishoudens van het Vlaams Agentschap Wonen samen. “Het zal knap lastig worden om de Vlamingen te overtuigen slimmer, kleiner en gestapeld te gaan wonen”, concludeert het weekblad.

Wat blijkt uit de enquête? 35 procent van de Vlamingen wil nog steeds op het platteland wonen, tegenover slechts 13 procent in de stad of 20 procent in het dorpscentrum. Ook de voorkeur voor de vrijstaande woning blijft nog steeds erg groot. 72 procent verkiest open of halfopen bebouwing. Slechts tien procent prefereert een rijwoning en 17 procent een appartement of studio.

Hoogbouw schrikt de Vlaming al helemaal af. De helft van de Vlaamse huishoudens geeft een appartement van tien verdiepingen of meer 0 op een schaal van 10 als antwoord op de vraag hoe graag ze daar zouden willen wonen. Een hoogbouw van 4 tot 9 verdiepingen krijgt van 33 procent van de Vlaamse huishoudens een 0 op 10.

Ongeveer de helft van de Vlamingen zou overwegen om een parkeerruimte of fietsenstalling te delen met de buren, maar slechts een kwart is bereid om een tuin of een deel ervan te delen. Het delen van binnenruimtes ligt nog veel moeilijker. 18 procent zou een wasplaats of berging delen, 9 procent een extra leefruimte of keuken en 3 procent een private leefruimte of keuken waarbij het huishouden zelf geen private leefruimte of keuken meer heeft.

bron: Belga