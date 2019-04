In een appartement in Jemappes, in de provincie Henegouwen, zijn dinsdagavond twee personen dood aangetroffen. Het parket kwam ter plaatse, maar over de precieze omstandigheden van hun overlijden is nog niets bekend. Dat heeft de korpschef van de politie van Bergen, Marc Garin, aan Belga bevestigd nadat eerder al RTL Info met het nieuws uitpakte. Volgens RTL werd de politie verwittigd door een buur, die een misselijkmakende geur had opgemerkt in het gebouw.

Bron: Belga