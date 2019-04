Studieduurverlenging is nieuwe norm

Het aantal studenten dat binnen de drie jaar een diploma haalt, valt verder terug. Dat blijkt uit Vlaamse cijfers waarover het Leuvense studentenblad Veto vandaag bericht. Studieduurverlenging is de nieuwe norm. Ongeveer 30 procent van de studenten haalt binnen de drie jaar een academische of professionele bachelor. Veto merkt wel op dat de leeftijd waarop jongeren in Vlaanderen een diploma halen, 23 jaar, in vergelijking met andere Oeso-landen (26 jaar) laag ligt. Uit de cijfers waarover Veto bericht blijkt verder ook dat er de laatste jaren in Vlaanderen steeds meer diploma’s zijn uitgereikt. “Het is zeker geen goede zaak dat maar een klein deel van de studenten zijn of haar diploma binnen drie jaar haalt”, reageert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. “Wat mij het meest zorgen baart, is het aantal studenten dat helemaal geen diploma haalt. Daarom hebben we de voorbije jaren ook maatregelen genomen.” Ze verwijst naar maatregelen tot modernisering van het secundair onderwijs die volgend schooljaar van start gaan, met onder andere nieuwe eindtermen. “Ook de regelgeving rond studievoortgangsmaatregelen werd aangescherpt. Instellingen krijgen meer ruimte om studenten van dichtbij op te volgen en op een efficiëntere manier de studievoortgang te bewaken.”

VUB-socioloog Sebastiano Cincinnato ziet in de studieduurverlenging meer realiteit dan probleem. “Drie jaar is voor een deel van de studentenpopulatie zoals die er nu uitziet waarschijnlijk geen realistische termijn. Als je gaat kijken naar andere cijfers, dan zie je dat na vijf jaar acht op de tien studenten wel een diploma haalt.”







bron: Belga