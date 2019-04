Silo’s en molens aan Leuvense Vaartkom worden innovatieve ruimtes

De silo’s en een deel van de aangrenzende Molens van Orshoven aan de Vaartkom in Leuven worden ingericht tot innovatieve ruimtes binnen een zogenaamde maakleerplek. De stad Leuven en projectontwikkelaar Ertzberg sloten daarvoor een samenwerkingsovereenkomst af voor vier jaar. Dat meldt het Leuvense stadsbestuur dinsdag. De gelijkvloerse verdieping van de silo’s en een deel van de Molens van Orshoven krijgen daarmee een tijdelijke functie. In de maakleerplek wordt ingezet op creativiteit, innovatie en kruisbestuiving tussen verschillende sectoren. Dat gebeurt samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties binnen het stadsproject Vaartopia.

De maakleerplek is een antwoord op de toenemende vraag naar fysieke ruimte om projecten te starten. “Het wordt een open plek waar maken en leren, kennisdelen en innovatie centraal staan. Door het open karakter creëren we ook mentale ruimte voor vernieuwende samenwerkingen”, zegt Lalynn Wadera (sp.a), schepen van Economie en Onderwijs.

Het stadsbestuur heeft aandacht voor lokale verankering. “Het wordt een vrijhaven voor jong talent, maar ook voor verenigingen die al langer aan de weg timmeren”, stelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a).

De projecten moeten vertrekken vanuit een maatschappelijke uitdaging. Een voorbeeld is de Wachtgevel, een duurzame constructie die aan de gevel van de Molens prijkt. “We zetten een productieproces op om plastic afval te verzamelen en te smelten tot plastieken tegels”, zegt Joachim Mertens van ontwerpcollectief b00t.

De opening van de maakleerplek is gepland voor het voorjaar van 2020.

bron: Belga