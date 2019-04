Rechtbank Brussel – Parket eist 10 maanden cel tegen relschopper Mars tegen Marrakesh

Het Brusselse parket heeft dinsdag een celstraf van tien maanden gevorderd tegen een man die tijdens de rellen na de Mars tegen Marrakesh traangas in het gezicht van agenten zou gespoten hebben. Zijn advocaat vraagt de vrijspraak, onder meer omdat er geen camerabeelden zijn van het incident. Het vonnis valt op 23 mei. De ‘Mars tegen Marrakesh’ lokte op 16 december zo’n 5.500 betogers naar het Schumanplein. Na de Mars kwam het ter hoogte van de Wetstraat tussen het Berlaymont- en het Karel De Grotegebouw tot confrontaties met de politie. De extreemrechtse betogers gooiden met onder meer stenen, verkeersborden en hekken en vernielden enkele ruiten. De politie dreef de betogers uit elkaar met het waterkanon en veel traangas. Daarbij raakten vijf politieagenten gewond, en werd heel wat straatmeubilair vernield. De politie pakte 90 mensen administratief op en 6 gerechtelijk.

Eén van die zes was een 35-jarige man uit Waregem. Die zou volgens het parket door de politielinies gebroken zijn om een agent aan te vallen die een cameraploeg van de politie moest beschermen. Hij zou spoot met traangas onder de helm gespoten hebben, recht in de ogen van de agent, en zou hetzelfde gedaan hebben met een tweede agent, die zijn collega ter hulp snelde.

Het parket eiste 10 maanden cel en baseerde zich onder meer op de getuigenis van een van de betrokken agenten. Volgens de verdediging ontbrak het in het dossier echter aan objectieve bewijselementen. Zo wees de advocaat van de beweerde relschopper op de afwezigheid van camerabeelden in het dossier, hoewel er nochtans een cameraploeg van de politie vlakbij zou geweest zijn. Nog volgens de advocaat was het net zijn cliënt die hardhandig was aangepakt door de agenten.

bron: Belga