Pavel Sivakov bezorgt Sky tweede zege op rij in Ronde van de Alpen

Pavel Sivakov heeft de tweede etappe in de 53e Ronde van de Alpen gewonnen. De 21-jarige Rus van Team Sky bleef na 178,7 kilometer in Scena de Tsjech Jan Hirt en de Italiaan Mattia Cattaneo voor. Dankzij zijn eerste profzege neemt hij ook de leiderstrui over van zijn Britse ploegmaat Tao Geoghegan Hart. De tweede etappe van de vijfdaagse rittenkoers bracht de renners van Reith im Alpbachtal naar Scena (Zuid-Tirol), onderweg moest er opnieuw veel geklommen worden, langs besneeuwde bergen, vooral de finale met de Passo Monte Giovo, 15,8 kilometer aan 7,3 procent, deed tot de verbeelding spreken.

De vroege vlucht kwam op naam van Giovanni Visconti, Sergio Samitier, Ruben Dario Acosta, Juan José Amador, Filippo Rocchetti en Edoardo Zardini. Finaal bleven nog twee vluchters op kop, Samitier rondde als eerste de top, Zardini volgde op enkele lengtes.







Intussen bleef het in het peloton stil, één minuut na de leiders trok het over de top. Pas in afdaling roerde Vincenzo Nibali zich een paar keer. Zonder succes. Samitier daalde het snelst en begon aan een solo van 20 kilometer. Uiteindelijk zouden de favorieten zich dan toch laten zien. Van Chris Froome was geen spoor meer vooraan, de Brit had nochtans de top met de favorieten bereikt, maar in de afdaling nam hij geen risico’s. Nibali versnelde nog eens, Rafal Majka probeerde het ook, net zoals leider Hart, maar niemand raakte weg.

Een groep van zeven maakte dan toch de oversteek naar Samitier. Dat waren Nikita Stalnov, Pavel Sivakov, Mattia Cattaneo, Fausto Masnada, Hermann Perneister, Jan Hirt en Pawel Poljanski. Op de laatste klim reden ze met acht voorop, zo’n halve minuut op de groep met favorieten. Sivakov versnelde, enkel Hirt reed nog naar hem toe. In een sprint met twee bergop haalde de Rus het. Hij is ook de nieuwe leider, met acht tellen bonus op Hirt.

Sivakov maakte in 2018 de overstap van de beloften naar de profs, bij Team Sky. Samen met Egan Bernal kleurde hij meerdaagse rittenkoersen bij de beloften en won hij onder meer de Ronde van de Toekomst, de Giro della Valle d’Aosta Mont Blanc, de baby-Giro en de Ronde van Isoard in 2017.

Bron: Belga