Open Vld lanceert veiligheidsplan

Open Vld heeft een 20-puntenplan rond veiligheid klaar. In dat plan pleiten de Vlaamse liberalen er onder meer voor een aantal politietaken, zoals het vaststellen van snelheidsovertredingen, uit te besteden zodat de politie zich kan toeleggen op haar kerntaken. De partij pleit ook voor strengere straffen voor terroristische activiteiten en voor een meer effectieve strafuitvoering. Sinds de aanslagen van 22 maart 2016 hebben de regering en het parlement het veiligheidsapparaat versterkt. Met een 20-puntenplan willen de Vlaamse liberalen die inspanning op het vlak van veiligheid voortzetten.

In het blauwe veiligheidsplan wordt onder meer gepleit voor een beter georganiseerde politie, met daarbij bijvoorbeeld vrijwillige fusies tussen politiezones en een ééngemaakte politiezone in Brussel. Om de politie de kans te geven zich toe te leggen op haar kerntaken, kunnen een aantal taken uitbesteed worden aan private bewakingsdiensten. De liberalen denken bijvoorbeeld aan het vaststellen en verwerken van verkeersovertredingen of het bewaken van gebouwen.







Open Vld wil verder dat burgemeesters meer armslag krijgen in het aanpakken van criminaliteit, dat er een meer effectieve strafuitvoering komt (waarbij de uitgevoerde straf zo dicht mogelijk bij de uitgesproken straf ligt om het gevoel van straffeloosheid tegen te gaan) en dat alle gevangenissen tegen 2030 worden gemoderniseerd.

Verder wil Open Vld de strafmaat voor deelname aan terroristische activiteiten verhogen. Minister van Justitie Koen Geens laat via Twitter meteen weten dat die strafverzwaring net deze week gestemd wordt in de laatste plenaire zitting van het parlement.

bron: Belga