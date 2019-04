Notre-Dame wordt weerbestendig met dekzeilen en netten

Ruim een week na de verwoestende brand in de Notre-Dame treden de beveiligingswerken binnen de kathedraal in een nieuwe fase. Vandaag is begonnen met een dekzeil aan te brengen op de meer dan 850 jaar oude kathedraal, waarvan het dak grotendeels is vernield. “Het heeft de hoogste prioriteit om de kathedraal tegen de aangekondigde regen te beschermen”, zei architect Philippe Villeneuve aan nieuwzender BFMTV. Het dekzeil is slechts een oplossing voor de korte termijn. Op langere termijn moet een soort enorm regenscherm de kathedraal beschutten. Daarbij gaat het om een stabiele constructie, die het ambachtslieden moet mogelijk maken om eronder te werken. Bovendien is begonnen met de montage van veiligheidsnetten aan de enorme roosvensters van gebrandschilderd glas. De honderden jaren oude vensters overleefden de verwoestende brand.

Ondertussen zegt twee derde van de Fransen in een enquête tevreden te zijn over de hoge donaties voor de wederopbouw. Dat blijkt uit een bevraging van het peilingsinstituut Odoxa. Ruim een kwart (28 procent) vindt dat de gulle gevers zichzelf enkel maar in de schijnwerpers willen plaatsen.







Kort na de brand beloofden Franse miljardairsfamilies en bedrijven immens veel geld voor de reconstructie van de kathedraal. In Frankrijk brak er meteen een debat uit, vooral met betrekking tot hulporganisaties of sociale voorzieningen die voor elke euro moeten vechten.

Bron: Belga