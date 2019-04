Netanyahu wil nieuwe kolonie op Golanhoogten naar Trump noemen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is van plan om een nieuwe nederzetting op de bezette Golanhoogten naar de Amerikaanse president Donald Trump te noemen. De Israëli’s zijn “diep ontroerd” door de beslissing van Trump om de Israëlische soevereniteit over de Golanhoogte te erkennen, zei Netanyahu in een videoboodschap. De premier is zelf in het gebied om Pesach te vieren met zijn familie. “Daarom wil ik na de feestdagen een resolutie voorstellen aan de regering om een nieuwe gemeenschap op te richten op de Golanhoogten genoemd naar president Donald J. Trump.”

Op de beslissing eind maart van Trump kwam internationaal heel wat kritiek. Israël had in 1967, tijdens de Zesdaagse Oorlog, het grootste deel van de Golanhoogten veroverd ten koste van Syrië. In 1981 annexeerde Israël het gebied, maar de internationale gemeenschap heeft die annexatie niet erkend. Volgens het internationaal recht gaat het om Syrisch gebied dat Israël bezet houdt.







Vorig jaar maakte Trump ook de al even omstreden beslissing om de Amerikaanse ambassade in Israël te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat veroorzaakte ophef omdat zowel de Israeli’s als de Palestijnen aanspraak maken op de historische stad. Israël claimt Jeruzalem als zijn “eeuwige en ondeelbare hoofdstad”, inclusief het Arabische oostelijke deel van de stad, dat in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog werd veroverd. De Palestijnen willen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad maken van een onafhankelijke Palestijnse staat.

Op de Golanhoogten wonen nog steeds zowat 20.000 druzen die een vertakking van de islam aanhangen en de Israëlische nationaliteit weigeren. Daarnaast leven er naar schatting 25.000 Israëlische kolonisten.

Bron: Belga