Magnette droomt van progressieve coalitie zonder liberalen

De PS stapt niet in een regering met N-VA. Dat zegt PS-kopstuk Paul Magnette in Humo. Zelf droomt Magnette van een “progressieve coalitie” met de groenen (Ecolo en Groen) en christendemocraten (cdH en CD&V) en dus zonder de liberalen. Net zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever na 26 mei geen regering wil vormen met PS-voorzitter Elio Di Rupo, willen de Franstalige socialisten ook geen coalitie maken met de Vlaamsnationalisten. “Ik sluit dat voor 100 procent uit: wij stappen niet in een regering met de N-VA”, zegt Paul Magnette in Humo. “Onze partijen zijn zoals olie en water: die kun je niet met elkaar mengen”.

Het ‘droomscenario’ van Magnette is een “progressieve coalitie” met cdH en Ecolo aan Franstalige kant en sp.a, CD&V en Groen aan Nederlandstalige kant. “Een centrumlinkse regering met de groenen en christendemocraten zou perfect zijn. Net als Ecolo vinden wij het klimaat heel belangrijk. En net als wij beschouwt CD&V de vakbonden als partners, in plaats van de confrontatie te zoeken”, aldus Magnette. Een coalitie zonder liberalen dus. Volgens Magnette zijn de verschillen in programma’s “enorm”.







Maar haalt een coalitie met sp.a, Groen en CD&V wel een meerderheid aan Nederlandstalige kant? Volgens Magnette is dat niet uitgesloten. “Groen kan de grote winnaar worden, CD&V kan stemmen afsnoepen van N-VA en sp.a kan verrassen”, klinkt het.

En wil de PS wel opnieuw een meerderheid vormen met het cdH, de partij die de PS uit de Waalse regering knikkerde? “Dat verraad heeft diepe wonden geslagen, maar we proberen dat te vergeten”, aldus Magnette. Dat Maxime Prévot Benoît Lutgen heeft vervangen als voorzitter, speelt wellicht mee. “Lutgen is de man van het verraad, dat vergeet je niet. Met Prévot zal het gemakkelijker gaan. Ik heb met hem drie jaar prima kunnen werken in de Waalse regering”.

bron: Belga