KV Mechelen, Waasland-Beveren en dertien personen verschijnen voor Geschillencommissie

KV Mechelen, Waasland-Beveren en dertien personen (voornamelijk clubleiders en agenten) moeten zich voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verantwoorden met betrekking tot het onderzoek naar eventuele wedstrijdvervalsing eind vorig seizoen, zo maakte de KBVB bekend. De Belgische bond heeft intussen zijn onderzoek naar de verdachte wedstrijden KV Mechelen – Waasland-Beveren en Eupen – Moeskroen afgerond. Het dossier betreffende die tweede wedstrijd werd geklasseerd zonder gevolg. Op 30 april komt de Geschillencommissie samen om de kalender op te stellen waarop het dossier behandeld zal worden. Na de afhandeling is er beroep mogelijk bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Uiterlijk op 30 juni 2019 – de slotdag van het huidige seizoen – moet er een definitieve uitspraak komen.

Het feit dat het naar eerste klasse gepromoveerde KV Mechelen en Waasland-Beveren worden doorverwezen naar de Geschillencommissie kan erop wijzen dat onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen aanwijzingen van wedstrijdvervalsing gevonden heeft. Het gaat hierbij om het derde luik van het onderzoek dat een rechtstreeks gevolg is van operatie ‘Propere Handen’ (officieel: ‘Operatie Zero’), dat eind vorig jaar de voetbalwereld op zijn grondvesten deed daveren. Ook het federaal parket zei eerder al over aanwijzingen te beschikken dat Dejan Veljkovic, in samenspraak met vier bestuursleden van KV Mechelen, de uitslagen van de wedstrijden Antwerp – Eupen, van de voorlaatste speeldag, en KV Mechelen – Waasland-Beveren, van de laatste speeldag, beïnvloed zou hebben, of dat op zijn minst zou geprobeerd hebben. Daarbij lijken afspraken te zijn gemaakt met scheidsrechter Bart Vertenten en diverse bestuursleden van Waasland-Beveren. Er zouden ook contacten gelegd zijn met twee sportjournalisten om de quotering van scheidsrechtersprestaties in de krant te beïnvloeden, in het voordeel van Bart Vertenten. Daarnaast zijn er volgens het federaal parket ook aanwijzingen van ongeoorloofde contacten tussen Dejan Veljkovic en scheidsrechter Sébastien Delferière.







Eventuele bestraffingen van KVM en/of Waasland-Beveren kunnen verstrekkende gevolgen hebben, niet alleen voor beide clubs. Als ze schuldig worden bevonden, zakt Waasland-Beveren naar 1B en dan blijft Lokeren in 1A. KVM zakt dan naar eerste amateurs, niemand zakt uit 1B. De degradatie moet volgens het bondsreglement telkens plaatsvinden “naar de onmiddellijk lagere afdeling dan deze waarin ze uitkomt op het ogenblik van gezegde uitspraak”. Als KVM de Bekerfinale wint tegen Gent, mag het Europa niet in wegens geen licentie. Het ticket voor de groepsfase van de Europa League gaat niet naar verliezend finalist Gent, maar naar de nummer drie van Play-off I.

De andere twee luiken van het onderzoek worden uitsluitend behandeld door het federaal parket en daarbij draait het om spelersmakelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat. Veljkovic zou samen met verschillende voetbalclubs constructies opgezet hebben om zichzelf verborgen commissielonen voor zijn activiteiten als makelaar uit te betalen en om spelers voor wie hij optreedt, verdoken verloningen en vergoedingen te bezorgen.

Mogi Bayat zou dan weer de transfers van verschillende spelers gemanipuleerd hebben om zijn eigen makelaarsvergoedingen te maximaliseren, waarbij de belangen van de spelers en clubs voor wie hij optreedt, benadeeld werden. De constructies die Bayat gebruikte, werden verborgen gehouden voor de clubs en spelers.

Bron: Belga