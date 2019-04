Kim Jong-un brengt “binnenkort” bezoek aan Rusland

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaat “binnenkort” naar Rusland voor een onderhoud met president Vladimir Poetin. Dat meldt het staatsagentschap KCNA, dat daarmee een bericht van het Kremlin van donderdag bevestigt. Het Russische bezoek van Kim komt er op uitnodiging van Poetin, aldus KCNA. Waar de ontmoeting precies zal plaatsvinden, vermeldde het agentschap niet. Het Kremlin had vorige week gezegd dat beide mannen elkaar “in de tweede helft van april” in Rusland zouden treffen, zonder echter meer details te verschaffen. Waarschijnlijk zal Poetin zijn gast woensdag of vrijdag ontvangen in de haven van Vladivostok, in het oosten van het land.

Hoewel Noord-Korea en Rusland er een vriendschappelijke relatie op nahouden, wordt het pas het eerste officiële bezoek van Kim aan Rusland.

Bron: Belga