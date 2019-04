Jong talent zet de festivalzomer in op Les Nuits Botanique 2019

Meer dan 100 artiesten zorgen van 23 april tot 5 mei voor meer dan 50 concerten tijdens de 26ste editie van Les Nuits Botanique. Twee weken lang zorgt de echte opener van het festivalseizoen voor een muzikale ontdekkingstocht met heel wat jong talent op de affiche. Op dag één kan het publiek al kennis maken met Oostenrijks fenomeen Manu Delago en zijn instrument de hang. Dit schildpadvormige instrument zorgt voor een mediterend geluid dat Delago subtiel kruist met elektronische muziek.

Het programma biedt een uiteenlopende keuze in muziekgenres. De Londense rijzende ster Bakar brengt op 25 april hip hop, terwijl een dag later het Worakls Orchestra een kruising brengt tussen klassieke en elektronische muziek.

Op 27 april staat met de Brits-Nigeriaanse Flohio een genomineerde van de BBC’s Sound of 2019 op het podium. Liefhebbers kunnen die dag ook kennismaken met Charline Mignot, gekend als Vendredi Sur Mer en grote belofte van de French Pop.

Maar er komt ook heel wat Belgisch talent van beide kanten aan de taalgrens optreden. David Numwani, winnaar van de D6bels Music Award voor beste artiest, treedt twee keer op, waarvan een keer voor Bota Kids op 27 april. Een gloednieuw project op kindermaat. Daarnaast komen ook Warhola, Tessa Dixson, Kobo, Claire Laffut, Raketkanon, Black Flower of Brutus de tricolore Belgische kleuren vertegenwoordigen.

bron: Belga