Goffin meteen uitgeschakeld in Barcelona

David Goffin (ATP-22) heeft zich niet voor de achtste finales van het ATP-toernooi in het Spaanse Barcelona (2.609.135 euro) kunnen plaatsen. De 28-jarige Luikenaar, tiende reekshoofd op het gravel in Catalonië, was in de eerste ronde vrij en moest in de tweede de duimen leggen voor de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP-51). In 1 uur en 38 minuten maakte die er 7-6 (8/6) en 6-3 van. Het is vooralsnog niet het seizoen van Goffin. Vandaag leed hij zijn negende nederlaag, op zestien wedstrijden. In Barcelona bereikte hij vorig jaar nog de halve finales. Op de ATP-ranglijst zal Goffin komende maandag minstens drie plaatsen moeten inleveren.

bron: Belga