Fraudeonderzoek Belgisch voetbal – Waasland-Beveren overweegt juridische stappen wegens geleden schade

Waasland-Beveren overweegt juridische stappen om de geleden operationele, financiële en imagoschade te verhalen. Dat meldden de Waaslanders dinsdagavond, nadat het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) had beslist om hen te vervolgen wegens mogelijke wedstrijdvervalsing in de degradatiestrijd van vorig seizoen. Het disciplinaire onderzoek van de onderzoekscommissie omhelsde de wedstrijden KV Mechelen/Waasland-Beveren en Eupen/Moeskroen op de slotspeeldag van vorig seizoen in de Jupiler Pro League. Eupen en Moeskroen worden niet vervolgd, maar KV Mechelen en Waasland-Beveren dus wel. De Waaslanders zouden verzaakt hebben aan de meldingsplicht, en riskeren nu gedegradeerd te worden naar 1B en zouden daar moeten starten met een puntenhandicap van zes punten.

“Waasland-Beveren is compleet met verstomming geslagen na de vorderingen van het bondsparket in de zaak rond matchfixing. De club en zijn bestuur hebben altijd correct gehandeld en er is op geen enkel moment actief noch passief meegewerkt aan competitievervalsing. Er is geen enkel bestaand bewijs dat het tegendeel aantoont, waardoor iedereen binnen de club ontzet is over het feit dat er een straf wordt geëist”, klinkt het in een persbericht.

Niet alleen Waasland-Beveren, maar ook voorzitter Dirk Huyck, ondervoorzitter Jozef Van Remoortel, CFO Olivier Swolfs en directielid Walter Clippeleyr moeten het voor de Geschillencommissie Hoger Beroep gaan uitleggen voor hun betrokkenheid. “De club blijft voor de volle honderd procent achter zijn bestuurders staan en heeft nog altijd een groot geloof in de correcte rechtspraak van de onafhankelijke Geschillencommissie. Gerechtigheid zal geschieden, want deze club is niet schuldig aan competitievervalsing”, luidt het.

Waasland-Beveren bekijkt nu welke stappen genomen kunnen worden om de geleden schade te verhalen. “De imagoschade, operationele schade én financiële schade die de club momenteel lijdt door een gemediatiseerd proces waarin de club onschuldig is, is niet te overzien. We worden meegesleurd in een verhaal waarin we slachtoffer zijn. De club zal daarom overwegen verdere stappen te ondernemen.”

bron: Belga