Europese lijsttrekker van partij van Macron in opspraak

In Frankrijk is de lijsttrekker van de partij van president Emmanuel Macron voor de Europese verkiezingen in opspraak gekomen. De nieuwssite Mediapart onthulde dat Nathalie Loiseau – voormalig Frans minister van Europese Zaken – in 1984 tijdens interne verkiezingen aan het Instituut voor Politieke Studies in Parijs op een lijst had gestaan van de “Union des Etudiants de Droite” met extreemrechtse activisten. De 54-jarige Nathalie Loiseau trekt de lijst “Renaissance” van de partij En Marche bij de Europese verkiezingen in mei. In een videoboodschap op Twitter gaf ze haar fout toe. “Ja, 35 jaar geleden heb ik een fout begaan. Ik heb uit vriendschap aanvaard om op een lijst te staan met rechtse mensen, gaullisten. Maar er waren ook extreemrechtse mensen tussen en dat wist ik niet”, zegt ze. “Ik had het moeten nakijken en ik heb er spijt van.”

Loiseau benadrukt dat ze er sindsdien “35 jaar van persoonlijk en politiek engagement” heeft opzitten om “waarden van vrijheid, democratie, respect en tolerantie” uit te dragen. “Dat heb ik heel mijn leven gedaan en het is daarom dat ik vandaag aan het hoofd sta van een lijst die kans maakt om extreemrechts te verslaan”, klinkt het. “Ik laat noch wie ik ben, noch die lijst bezoedelen.”







Bron: Belga