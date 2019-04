“Eerst confederalisme invoeren en dan Grondwet aanpassen kan perfect”

Volgens Antwerps lijsttrekker voor de Kamer Jan Jambon is het perfect mogelijk om na 26 mei het confederalisme in te voeren en pas nadien de Grondwet aan te passen. Dat heeft hij vandaag gezegd op de RTBF-radio. “Wanneer de politieke wil er is, kan je de grote problemen die er zijn al aanpakken door het confederalisme al in te voeren en de Grondwet nadien aan te passen”, aldus Jambon. Volgens Jambon is het ook niet de eerste keer dat de Grondwet zou genegeerd worden, denk bijvoorbeeld aan de invoering van het algemeen stemrecht en bij het vrouwenstemrecht dat werd ingevoerd zonder aanpassing van de Grondwet.

Het is zeker niet de eerste keer dat de N-VA die piste oppert. In 2012 opperde voorzitter Bart De Wever al een gelijkaardige piste om de Grondwet te laten wijken. Dat N-VA de piste nu opnieuw op tafel legt, zorgt voor kritische reacties. Zo zegt cdH-Kamerfractieleider Catherine Fonck op Twitter dat de N-VA “bereid is tot alles om een einde te maken aan België, ook tot een verkrachting van de Grondwet en het negeren van het wettelijk kader”.







Jambon wil zich niet laten vastpinnen op exclusieven. “Ik ga nu niet zeggen: ‘het is het confederalisme of niks’, want dan zeggen onze concurrenten: ‘dan wordt het geen confederalisme’. En dan komt er geen staatshervorming en zitten we niet mee in de regering. Dan hebben onze tegenstanders twee keer gewonnen”, aldus Jambon.

bron: Belga