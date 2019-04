Disciplinair onderzoek naar scheidsrechters nog niet afgerond

De onderzoekscommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft zijn onderzoek naar wedstrijdvervalsing in de degradatiestrijd van vorig seizoen afgerond, maar zet zijn speurwerk naar de rol van de scheidsrechters intussen voort. Dat vernam het persagentschap Belga uit welingelichte bron. KV Mechelen, Waasland-Beveren en dertien personen moeten zich voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verantwoorden met betrekking tot het onderzoek naar eventuele wedstrijdvervalsing eind vorig seizoen. Het gaat hierbij om Olivier Somers, Johan Timmermans, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans, Dirk Huyck, Olivier Swolfs, Walther Clippeleyr, Jozef Van Remoortel, Olivier Myny, Dejan Veljkovic, Evert Maeschalck, Walter Mortelmans en Thomas Troch, zo blijkt uit het oproepingsdocument voor de Geschillencommissie dat Belga kon inkijken.

Onder die dertien personen bevinden zich dus geen scheidsrechters, want het onderzoek naar de betrokkenheid van refs in het matchfixingluik is nog lopende. Bart Vertenten leidde de belangrijke degradatiematch tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren in goede banen.







De onderzoekscommissie gaf in eerste instantie de prioriteit aan het onderzoek naar de betrokkenheid van de clubs, omdat er daar een zekere tijdsdruk heerste. Idealiter valt er een uitspraak voor 30 juni 2019, wanneer de klassementen definitief worden afgesloten. Bovendien hadden refs Vertenten en Sébastien Delferière in het kader van het strafonderzoek bepaalde voorwaarden, zoals het verbod op contact met de voetbalwereld en zwijgplicht, opgelegd gekregen. Die zorgden ervoor dat het moeilijk was om beide scheidsrechters, die een goede band onderhielden met spilfiguur en spijtoptant Dejan Veljkovic, te verhoren.

bron: Belga