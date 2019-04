Bondsparket eist degradatie voor KV Mechelen en Waasland-Beveren

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) eist op basis van de bevindingen van onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen dat de sportieve promotie van KV Mechelen naar 1A ongedaan wordt gemaakt. Het Bondsparket vordert ook de degradatie naar 1B voor Waasland-Beveren. Beide clubs riskeren ook met een puntenhandicap aan het volgend seizoen te beginnen. Het Bondsparket vordert dat KV Mechelen volgend seizoen niet naar 1A mag promoveren. Voor procureur Kris Wagner moet Malinwa in de Proximus League blijven en moet er voor beide periodes een handicap van zes punten opgelegd worden. Tegen Waasland-Beveren wordt dan weer de degradatie naar 1B gevorderd, alsook een handicap van zes punten, verspreid over de twee periodes. De betrokken bestuurders hangt een schrapping van de bondslijsten boven het hoofd. Voor Olivier Myny bedraagt de vordering een jaar schorsing, waarvan elf maanden voorwaardelijk.

De Geschillencommissie Hoger Beroep zal op 30 april een kalender opstellen voor de disciplinaire procedure. Het belooft een juridisch getouwtrek te worden, maar als KV Mechelen en Waasland-Beveren uiteindelijk veroordeeld worden tot 1B betekent dat goed nieuws voor Sporting Lokeren – dat sportief degradeerde, maar zo opgevist wordt en in 1A mag blijven – en Beerschot Wilrijk – dat de promotiefinale verloor van Malinwa, maar toch naar de hoogste klasse zou mogen.







Het disciplinaire onderzoek van de onderzoekscommissie omhelsde de wedstrijden KV Mechelen/Waasland-Beveren en Eupen/Moeskroen op de slotspeeldag van vorig seizoen in de Jupiler Pro League. Ebe Verhaegen, die in november 2018 aangesteld werd door het Bondsparket als onderzoekscoördinator, verhoorde het voltallige scheidsrechterskorps in 1A en 1B (uitgezonderd de VAR), maar ook spelers, agenten, bestuurders en trainers werden uitgevraagd over die wedstrijden. Verhaegen vulde zijn eigen onderzoek aan met bevindingen van het federaal parket, dat de KBVB inzage in het strafdossier had verleend.

Het resultaat van het onderzoek werd overgemaakt aan bondsprocureur Kris Wagner, die in samenspraak met zijn onderzoekscoördinator besliste om Waasland-Beveren en KV Mechelen te vervolgen. De wedstrijd Eupen-Moeskroen op de slotspeeldag van vorig seizoen werd zonder gevolg geklasseerd. Dat betekent niet meteen dat er niets verdachts gevonden werd, maar er waren in elk geval onvoldoende harde bewijzen. De KBVB zelf laat het in het midden. Verhaegen adviseerde in zijn eindverslag om behalve KV Mechelen en Waasland-Beveren ook dertien andere personen (vooral agenten en clubleiders) te vervolgen, wat Wagner dan ook deed.

bron: Belga