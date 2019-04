Bijna 1.500 scholen nemen deel aan tiende editie van Grote Verkeerstoets

Leerlingen van het vijfde leerjaar in 1.490 Vlaamse scholen, dat is bijna de helft van alle Vlaamse lagere scholen, kunnen vanaf vandaag deelnemen aan de Grote Verkeerstoets. Dat is een online test van 25 meerkeuzevragen over verkeer en mobiliteit. Vorig jaar haalde minder dan de helft van de deelnemers de vereiste 17 op 25. De Grote Verkeerstoets is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) met de steun van de Vlaamse overheid. Nog tot en met dinsdag 30 april kunnen de leerlingen uit het vijfde leerjaar de tiende editie van de test online invullen.

De deelnemers krijgen 25 meerkeuzevragen voorgeschoteld over thema’s als verkeerstekens, voorrangsregels, zichtbaarheid en positie op de weg. Met de toets peilt de VSV onder meer of leerlingen in staat zijn om belangrijke risico’s voor voetgangers en fietsers te herkennen, en of ze de voornaamste verkeersregels onder de knie hebben.







Vorig jaar legden bijna 35.000 leerlingen de toets af. Zesenveertig procent van hen haalde minstens 17 op 25. De daling van het slaagpercentage – een jaar eerder bedroeg het ongeveer 65 procent – was volgens de VSV wellicht toe te schrijven aan nieuwe thema’s die werden toegevoegd.

“Risico’s leren inschatten en weten hoe je je veilig moet gedragen in het verkeer is letterlijk van levensbelang”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Met de grote verkeerstoets en bij uitbreiding met verkeerseducatie het hele jaar door leggen de leerlingen een belangrijke basis voor veilig verkeersgedrag op latere leeftijd.”

bron:Â Belga