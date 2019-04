Anderlecht moet 3.500 euro boete betalen voor biergooiers en rookbom tegen Club Brugge

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een boete van 3.500 euro opgelegd aan RSC Anderlecht, omdat paars-witte supporters in de thuiswedstrijd tegen Club Brugge allerlei voorwerpen op het veld hadden gegooid. Uit het verslag van scheidsrechter Bram Van Driessche, maar ook uit het rapport van de match delegate blijken meerdere veiligheidsincidenten. Zo gooiden supporters van RSC Anderlecht in de bewuste topper van 4 april (met 2-3 gewonnen door Club Brugge) bekers bier en ook twee aanstekers. De brandweermannen moesten even uitrukken om paarse rookbommen onschadelijk te maken. Nadat Van Driessche de stadionomroeper had ingeschakeld om de thuisfans tot de orde te roepen, waren er geen incidenten meer.

Meester Sander Duriau maakte namens RSC Anderlecht ter zitting gewag van een structureel probleem waarmee alle Pro League-clubs kampen en maar moeilijk een antwoord op vinden gezien het beperkte statuut van de stewards. Dat weerhield bondsprocureur Kris Wagner er niet van om 3.500 euro boete te vorderen. Die werd bevestigd door de Geschillencommissie. “Het werpen van aanstekers, bierbekers en pyrotechnisch materiaal is hoogste onwenselijk gedrag en getuigt van een gebrek aan respect voor iedere supporter”, luidt het vonnis.







Komende donderdag moet RSC Anderlecht zich ook komen verantwoorden voor supportersincidenten op Sclessin, die tot een voortijdige stillegging van de Clasico in Luik leidden. Paars-wit riskeert daar een boete van 5.000 euro voor, alsook een wedstrijd achter gesloten deuren.

bron:Â Belga