4 ideetjes voor een geslaagd lente- of communiefeest

De lente is het seizoen bij uitstek voor familiefeesten. Of het nu een communie is, een lentefeest of een verjaardag, je moet aan heel wat denken om er een onvergetelijke dag van te maken. Hier zijn alvast vier tips die het verschil kunnen maken.

Bepaal het ideale cadeau voor je kind

Bij een feest horen cadeautjes, maar dan wel cadeautjes die je kind plezier doen. Om te vermijden dat ze meteen in de kast belanden, bespreek je best met je kind wat zijn of haar droomcadeau is. Eén cadeau dat het écht wil, is beter dan verschillende nutteloze geschenken. Nodig dus gerust iedereen uit om zijn steentje bij te dragen aan dat droomcadeau. Het verrassingseffect is er misschien niet meer, maar je kind mag wel helpen kiezen en de dag zelf zal het in de wolken zijn!

Denk aan de toekomst van je kind







In 2018 voerde Yongo (van AG Insurance) een enquête uit waaruit bleek dat 1 Belg op 3 voor zijn kind liever geld vraagt dan cadeaus aan vrienden en familie. Waarom? Om al een reserve aan te leggen voor de toekomst van het kind. Gaan studeren, een verre reis maken, een appartement kopen … Dat geld zal later ongetwijfeld van pas komen.

Verstuur op tijd je uitnodigingen

Je uitnodigingen op tijd versturen, is uiteraard heel belangrijk om het feest te doen slagen. Om dat volgens de regels van de kunst te doen, verzend je ze best 7 à 8 weken voor het feest, zeker als het om een communiefeest gaat. Vergeet je gasten niet te vragen hun komst te bevestigen. Om het je makkelijk te maken, kan je hier een leuke ‘save the date’ downloaden. Gewoon mailen naar iedereen die je wil uitnodigen, en klaar!

Bedank je gasten na het feest

Veel mensen denken er niet aan, maar een bedankje is even belangrijk als de uitnodiging! Vergeet dus niet je gasten na het feest te bedanken voor hun komst en hun cadeautje. Naast een dikke ‘merci’ kan ook een leuke foto van het feest wonderen doen. Zo heeft iedereen een onvergetelijk aandenken aan dit leuke moment.

Yongo, een origineel cadeau

Op zoek naar een origineel en duurzaam cadeau? Denk dan eens aan Yongo. Dit product van AG Insurance is een digitaal platform dat sparen op korte termijn voor een mooi cadeau combineert met beleggen of sparen op lange termijn. Als ouder kies je zelf of je wil sparen of beleggen om de financiële toekomst van je kind voor te bereiden. Dat geld staat op naam van je kind. Je bepaalt zelf wanneer je stort en hoeveel. Enige voorwaarde: elke storting bedraagt minstens 10 euro. Alle informatie vind je op yongo.be.

Als het over kinderfeesten gaat, moeten we het natuurlijk ook nog even hebben over het kortetermijngedeelte van Yongo. Dat is specifiek ontwikkeld om kinderen te leren sparen voor cadeaus, samen met familie en vrienden. Daarom kan je er online een evenement mee creëren, bijvoorbeeld “lentefeest”, om je vrienden en familie uit te nodigen voor het feest van je kind. Via die uitnodiging kunnen ze ook hun steentje bijdragen aan de aankoop van een gemeenschappelijk cadeau. Via de Yongo-app leert je kind de waarde van geld kennen en kan het sparen voor zijn of haar droomcadeaus. Tot slot kan jij of je kind met Yongo ook een bericht of foto sturen om iedereen te bedanken voor hun bijdrage aan het gemeenschappelijk cadeau. Een handige en originele manier om familiefeesten en kindercadeaus efficiënt te organiseren!

Yongo – platform van AG Insurance dat individuele levensverzekeringen Yongo Moon (tak 21 met gegarandeerde rentevoet) en Yongo Star (tak 23 waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen) voorstelt, evenals Yongo Dreams (kapitalisatieverrichting tak 26). Deze producten, ontwikkeld door AG Insurance, die eventueel verkocht worden door een tussenpersoon, zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. De algemene voorwaarden, de informatiedocumenten en de beheersreglementen zijn gratis beschikbaar op www.yongo.be. Het is noodzakelijk om deze documenten door te nemen vóór de aankoop van het financieel product. Alle klachten m.b.t. de producten, kan je overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer [email protected] – Tel.: +32 (0)2 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel.

Als de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kan je het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen [email protected] – Tel. 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75); Meeussquare 35 te B-1000 Brussel. AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel