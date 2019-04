TEST. Zo weet je of je sadistische trekjes hebt

Dankzij de wetenschap weten we al heel wat over het menselijk gedrag, maar we kunnen nog steeds niet zeggen of iemand ‘goed’ of ‘slecht’ is. Al kan je met deze lijst er wel achter komen of je al dan niet sadistische trekjes hebt.

Narcisme, psychopathie (een gebrek aan empathie) en Machiavellisme (de neiging om anderen te manipuleren) zijn drie persoonlijkheidskenmerken die al grondig bestudeerd zijn door de wetenschap. Maar enkele onderzoekers hebben nu voor de eerste keer een vierde kenmerk bestudeerd: sadisme, het beleven van plezier wanneer je anderen pijn doet.

Ramsay Bolton







Voor ‘Game of Thrones’-fans is hét ultieme voorbeeld Ramsay Bolton. Maar in klinische termen is het idee van sadisme behoorlijk nieuw, omdat het een moeilijk persoonlijkheidskenmerk is om te onderzoeken. Enkele wetenschappers hebben nu een lijst met stellingen opgesteld, dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Personality and Individual Differences, waaruit opgemaakt kan worden of iemand al dan niet sadistische neigingen heeft.

Doe zelf eens de test, in hoeveel stellingen kan jij je vinden?