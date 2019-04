Vriendin van Herman Brusselmans: “Geen anticonceptie, en nog nooit zwanger geworden”

Herman Brusselmans is intussen meer dan drie jaar samen met zijn 34 jaar jongere vriendin Lena. Ondanks het grote leeftijdsverschil loopt hun relatie op wieltjes. Ze overwegen zelfs al een volgende stap, al is het niet zeker dat kinderen krijgen nog lukt.

Met zijn 61 jaar is Herman Brusselmans precies 34 jaar ouder dan zijn Nederlandse vriendin Lena. De twee zijn zielsgelukkig met elkaar en wonen intussen al een tijdje samen.

Bang om samen te wonen







Toch was dat voor Herman in het begin een obstakel. “Ik was bang om die stap te zetten, ja. Ik dacht dat m’n loft te klein zou zijn, en we op elkaars lip zouden zitten. M’n huwelijk met Tania is ten dele zo stuk gegaan. Dus heb ik Lena’s verhuis eerst afgeblokt”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Lena stuurde hem naar de therapeut en niet veel later was het dan toch beklonken. “Ik kwam hier zowat dagelijks, maar pendelde tussen Gent en Brussel. Ik betaalde huur voor ’n huis waar ik nog amper was. Dat duurde zeker een jaar. Ik werd dat echt moe, snapte niet waar Herman zo bang voor was. Hij is dan met een therapeut gaan praten, en kort daarna mocht ik bij hem intrekken. Sindsdien is er niet één probleem geweest”, klinkt het.

Kinderdroom

Een volgende stap zou kinderen kunnen zijn. En daar hebben de twee al vaker over gedacht, al kan het leeftijdsverschil hen hier wel parten gaan spelen. “Gezien Hermans leeftijd zijn we verplicht om daar nu al over na te denken. De kans dat ik nooit een kind krijg en mijn man vroeg verlies, is heel groot. ’t Kan ook aan mij liggen, hé. Ik ben maar één keer op drie maanden ongesteld. Ik heb nog nooit anticonceptie gebruikt en ben nog niet zwanger geworden. Ook bij jongere mannen niet. Mocht het toch gebeuren, dan zullen we het kind wel houden en er ’t beste van maken”, legt Lena uit.