VIDEO. Wist je dat Viktor Verhulst een rolletje had in ‘Thuis’?

De zoon van Gert Verhulst, Viktor, was enkele jaren geleden heel even te zien in ‘Thuis’. En daar konden de mensen achter ‘Gert Late Night’ smakelijk om lachen.

Gisterenavond was Viktor Verhulst te gast in ‘Gert Late Night’, het praatprogramma van zijn vader Gert Verhulst en James Cooke.

Weddenschap







Op een bepaald moment herinneren de presentatoren zich dat Viktor ooit figureerde in de Eén-serie ‘Thuis’, in de tijd dat Kaat Bomans nog Franky Bomans was. Blijkbaar had Viktor een weddenschap afgesloten met Jelle Cleymans, en kwam hij dus zo als figurant terecht op de set.

In het bewuste fragmentje moest Viktor welgeteld één zin zeggen, maar zelfs dat was voor Viktor al behoorlijk gênant. Al kon iedereen er even hard om lachen…