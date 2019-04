VIDEO. Genealogiewebsite onder vuur door reclamefilmpje

Afkomst, het is iets waas velen benieuwd naar zijn. Wie waren mijn voorouders? Waar kwamen ze vandaan? Het maakt deel uit van je identiteit en bovendien is het gewoon een interessant weetje. Heel wat bedrijven specialiseren zich daarom tegenwoordig in genealogie en DNA, maar dat is niet zonder risico.

Genealogie is immers interessant, maar kan ook een gevoelig onderwerp vormen. Zo leggen genealogiesites vaak de nadruk op raciale afkomst, wat in onze tijd nogal achterhaald is. De grens tussen afkomst en racisme is vaak nogal vaag. De website Ancestry kwam onder vuur te liggen omwille van zijn nieuwe promotievideo, die slavernij zou verheerlijken door er een romantisch beeld van op te hangen. De site bood intussen zijn verontschuldigingen aan en haalde het filmpje offline.