Mysterieus incident met ruimtecapsule SpaceX zou bemande vlucht kunnen vertragen

Op de lanceerbasis van Cape Canaveral heeft zich tijdens een test een mysterieus incident voorgedaan met de ruimtecapsule Crew Dragon van het private ruimtevaartbedrijf SpaceX. De capsule zou tegen eind dit jaar Amerikaanse astronauten naar de ruimte moeten brengen.

SpaceX voerde zaterdag een reeks tests uit op Cape Canaveral. Daarbij zouden onder andere de raketmotoren getest zijn die de capsule en bemanning in veiligheid moeten brengen indien er onmiddellijk na de lancering iets fout zou gaan met de raket. “De eerste testen verliepen normaal, maar de finale test is met een onregelmatigheid beëindigd”, zo verklaarde een woordvoerder van SpaceX.

Explosie







Een explosie? Net als de Nasa weigerde de woordvoerder van het private ruimtevaartbedrijf elke verdere commentaar, maar een fotograaf van de site Florida Today maakte zaterdag foto’s van zwarte rookpluimen boven Cape Canaveral.

Nasa-baas Jim Bridenstine wou enkel kwijt dat zijn agentschap geïnformeerd is over “de onregelmatigheid”. “Daarom doen wij tests. We zullen er lessen uit trekken en de nodige aanpassingen verrichten zodat ons programma van commerciële vluchten in alle veiligheid vooruitgang kan boeken.”

ISS

Crew Dragon maakte vorige maand een onbemande vlucht naar het internationale ruimtestation ISS. De test was een succes en leek te garanderen dat er voor het jaareinde een bemande vlucht zou plaatsvinden. De Nasa rekent op de ruimtecapsule van SpaceX en op Starliner van Boeing om het vervoer van zijn astronauten naar het ISS te verzorgen. Sinds 2011 wordt die opdracht toevertrouwd aan Rusland.