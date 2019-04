MOOOV Filmfestival neemt je mee op wereldreis

101 films uit 37 landen. Liefhebbers van de wereldcinema kunnen tot en met 5 mei hun geluk weer niet op. Het programma van filmfestival MOOOV zit naar goeie gewoonte tjokvol, maar gelukkig wijzen ze zelf op een paar overkoepelende thema’s. Dit zijn de vijf pijlers van MOOOV 2019, met telkens een representatieve titel.

India

Kort: Een gevarieerde collectie films die toont dat de Indiase industrie veel meer te bieden heeft dan Bollywood-spektakel.







Voorbeeld: ‘Gully Boy’, het tragikomische verhaal van een jonge moslim uit de sloppenwijken van Bombay. Maar hij houdt er een geheim leven op na: hij heeft een affaire met een Hindoe-meisje en hij droomt ervan om deel te nemen aan rap battles. Zeg maar de Indiaas gekruide versie van ‘8 Mile’.

Animation

Kort: Wie zei daar dat animatie louter bestemd is voor een kinderpubliek? Deze zeven tekenfilms hebben het lef om volwassen thema’s aan te boren.

Voorbeeld: ‘The Breadwinner’, over een 11-jarig meisje uit Afghanistan dat zich voordoet als een jongen. Na de arrestatie van haar vader door de Taliban is dat de enige manier om aan eten te geraken, want meisjes en vrouwen mogen niet alleen op straat. En zo gaat een hele wereld voor haar open.

Sexuality

Kort: We mogen dan andere gewoontes hebben, als het op relaties en liefde aankomt, hunkeren we allemaal naar hetzelfde.

Voorbeeld: ‘Die stropers’, een Zuid-Afrikaans drama over een blanke jongen uit een diep christelijk boerengezin die door zijn moeder verplicht wordt om zich over een straatboefje te ontfermen. De relatie tussen de twee jongens is van bij het begin gespannen en neemt vervolgens een verrassende wending.

Exploitation

Kort: Je hoeft het nieuws niet op de voet te volgen om te weten dat er veel onrecht heerst op deze aardbol. Deze films plaatsen telkens uitgebuite mensen in het spotlicht.

Voorbeeld: ‘Vent du nord’, waarin een Noord-Franse fabriek verhuist naar lageloonland Tunesië. De film toont de gevolgen voor de Franse arbeiders en de manier waarop hun Tunesische vervangers uitgeperst worden als citroenen. En toch is het niet allemaal kommer en kwel.

Warzone

Kort: Oorlog is nog zo’n bloedrode draad doorheen de geschiedenis. Deze zeven titels brengen de gruwel tot leven, met speciale aandacht voor oorlogsjournalisten.

Voorbeeld: ‘Chris the Swiss’, een opmerkelijke mix van documentaire en animatie. De regisseur gaat 30 jaar na de dood van haar neef op zoek naar de reden waarom die man destijds als reporter naar de oorlog in ex-Joegoslavië trok en er betrokken raakte in de strijd.

MOOOV, van 23 april tot en met 5 mei in Turnhout en zes andere steden.

Alle info op mooov.be.

Ruben Nollet

@rubennollet