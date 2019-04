Met deze champagne-ijsjes hou je het deze zomer koel!

Uit de categorie opmerkelijkste uitvindingen presenteren we je: een set om zelf champagne-ijsjes te maken! Je giet schuimwijn in het vormpje en plaatst het dan in de vriezer. Enkele uren later geniet je op het terras van een verfrissende champagnefrisco.

“Vul de Sophistipop met je favoriete drankje”, schrijft verkoper Hawkin’s Bazaar op zijn website. “Plaats de champagnestelen op de bovenkant van elke vorm en plaats het in je diepvries.” Voor 10 pond, of zo’n 12 euro, kan je de set online kopen. Als je het naar België wilt verschepen komt daar wel nog eens omgerekend 14 euro verzendingskosten bij. Als dat wat veel lijkt, kan je misschien zelf creatief omspringen met je eigen ijsvormpjes.