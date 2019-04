Label ‘Beter Leven’ ijvert voor meer diervriendelijke voedselconsumptie

Het keurmerk ‘Beter Leven’ is een Nederlands label voor dierenwelzijn. Het beoogt al meer dan tien jaar lang consumenten te helpen bij het maken van een diervriendelijke keuze door middel van een driesterrensysteem. Hoe meer sterren, hoe diervriendelijker het product. Het label is op steeds meer verpakkingen van vlees, kip en eieren te vinden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zes diersoorten: varkens, vleeskuikens, leghennen, vleesrunderen, vleeskalveren en kalkoenen. Om de score te bepalen, bekijkt het label alle aspecten van welzijn doorheen de levensloop van het dier.







Zo moet elke twee- of viervoeter beschikken over een bepaalde ruimte. De minimumhoeveelheid beschikbare ruimte neemt toe bij elk niveau van het label. Verder zijn er criteria inzake daglicht, luchtkwaliteit en de maximale grootte van het bedrijf. Er zijn ook normen wat betreft dierenverzorging (streven naar verminderd antibioticagebruik, de aanwezigheid van een ziekenboeg etc.) en er is een bovengrens op het uitvalspercentage. Ten slotte is er een ondergrens op de slachtleeftijd (voor kippen en kalkoenen) en zijn er regels voor het slachten. De controles worden door diverse onafhankelijke controleorganisaties uitgevoerd.

Aoste

Ook in ons land wordt het ‘Beter Leven’-keurmerk gehanteerd, zij het in mindere mate dan bij onze noorderburen. GAIA erkende het al en steeds meer bedrijven spelen in op de verandering in consumentenvoorkeur richting meer diervriendelijke producten.

Zo ook charcuteriemerk Aoste, dat beslist heeft zijn kookhamassortiment, bestaande uit vier varianten, voortaan alleen nog maar te bereiden met vlees afkomstig van dieren geteeld volgens hogere welzijnsnormen. Aostes kookham is zo de fiere drager van één ster van het ‘Beter Leven’-keurmerk.

De gebruikte varkens worden niet langer gecastreerd, hebben meer leefruimte en de duur van transport naar het slachthuis is gelimiteerd tot maximaal acht uur. Daarnaast krijgen ze ook meer afleidingsmateriaal in de stal zoals kokers met strootjes, een blok hout of een stevig stuk touw om verveling tegen te gaan. Op die manier kunnen ze hun natuurlijk gedrag beter uitoefenen dan regulier geteelde varkens.

Thomas De Boes, Marketing Team Leader bij Aoste, verduidelijkt: «We zijn vandaag het eerste charcuteriemerk dat zijn volledige kookhamgamma met een diervriendelijkheidskeurmerk aanbiedt in Belgische supermarkten». «Na de nodige analyse hebben we ervoor gekozen om hiervoor samen te werken met de stichting ‘Beter Leven’ uit Nederland, onderdeel van de Nederlandse Dierenbescherming.»

«We zijn verheugd dat Aoste vandaag overschakelt naar kookham met meer respect voor dieren», reageerde Michel Vandenbosch, voorzitter van dierenorganisatie GAIA. «Het ‘Beter Leven’-keurmerk is een uiterst betrouwbaar label, bedacht door de oudste en bekendste Nederlandse dierenorganisatie. Het is het meest gebruikte keurmerk voor vlees in Nederland, en hopelijk binnenkort ook in België.»