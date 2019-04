Jonge journalisten brengen Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in beeld

Meer dan 100 jongeren hebben deelgenomen aan de internationale wedstrijd Young Reporters for the Environment, in ons land georganiseerd door GoodPlanet Belgium. Ze trokken eropuit met hun camera voor die ene pakkende reportage- of campagnefoto. Op die manier willen ze aandacht vragen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De inzendingen werden beoordeeld door Belgisch fotograaf Dieter Telemans, recent bekroond met een Nikon Photo Press Award 2019, en Stéfanne Prijot, reporter en fotografe die in haar werk focust op duurzame ontwikkeling. In elke categorie selecteerden ze één foto.

Winnaar categorie reportagefoto







Fien Schouckens en Hanne Wijnants van het Sint-Tarcisiusinstituut in Zoutleeuw vragen aandacht voor kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid en de strijd tegen armoede.

Het eerste rijtje

Er heerst grote vreugde in het lokaal wanneer Anab haar eerste rijtje foutloos breit. Chantal steekt trots haar armen in de lucht, want zij heeft het haar geleerd. Wekelijks komen in het ‘Huis van de Wereld’ vrijwilligers samen om met buitenlandse vrouwen en vluchtelingen te breien, haken en naaien. Er wordt enkel Nederlands gesproken. Anab kwam hier vandaag voor het eerst. Drie jaar geleden vluchtte ze weg van het terrorisme in Somalië. Ze verloor haar man en zoon en woont nu met haar drie andere kinderen in België. Een goede job vinden is moeilijk als je niet correct Nederlands spreekt. Bovendien kreeg Anab in Somalië maar beperkt onderwijs.

Winnaar categorie campagnefoto

Wiebe Cloet, Jens Beukens, Tatiana Devlieger, Arne Goossens en Naomi Salalila uit de leerlingenraad van GO! Atheneum Nieuwpoort staan op een ludieke manier stil bij de klimaatopwarming.

The climate can change, but can we? (Het klimaat kan veranderen, maar kunnen wij dat ook?)

De winters zijn geen winters meer. Wij poseren in zwemkledij in een vervuild zwembad, met enkele generatiegenoten die niet wakker liggen van de problematiek. We roepen allemaal om ter luidst dat het klimaat naar de vaantjes gaat, maar onszelf en ons gedrag aanpassen? Dat is een stapje te ver. Dan is het plots het probleem van de politici en niet van de gewone burger.

De Belgische winnaars wagen ook hun kans in de internationale competitie. Daaraan nemen jongeren uit 35 landen deel, van Nederland tot Nieuw-Zeeland. Op 5 juni, Wereldmilieudag, worden de internationale laureaten bekendgemaakt.

De Foundation for Environmental Education werkte voor de Belgische coördinatie van de wedstrijd Young Reporters for the Environment samen met GoodPlanet Belgium.