Ex van Nicolas Cage eist alimentatie na bliksemhuwelijk

Slechts vier dagen hield het kortstondige huwelijk tussen de Amerikaanse acteur Nicolas Cage (55) en zijn ex-vrouw Erika Koike (34) stand. Toch vindt Koike dit voldoende om alimentatie te eisen van de acteur. Volgens de Amerikaanse tabloid TMZ heeft Koike haar verzoek bij de rechter ingediend.

De twee waren bijna een jaar samen toen ze in Las Vegas in het huwelijksbootje stapten. Amper vier dagen later vroeg Cage een nietigverklaring aan omdat Koike volgens hem gelogen heeft over haar criminele verleden. Het gaat onder meer over incidenten van fraude en rijden onder invloed. Cage beweert ook dat ze allebei dronken waren toen het huwelijk werd voltrokken.

Alimentatie







Nu vecht zijn ex-vrouw dus terug en heeft ze een verzoek tot alimentatie ingediend bij de rechter. Volgens Koike heeft de relatie met Cage geleid tot een serieuze deuk in haar carrière. Bovendien zou haar reputatie aangetast zijn door de beschuldigingen die de acteur uitte aan haar adres. Hoeveel geld Koike precies eist, is nog niet bekend.

Vierde huwelijk

Voor Cage is dit niet de eerste tegenslag op liefdesvlak. Koike was namelijk Cages vierde echtgenote na Patricia Arquette, Alice Kim en Lisa Marie Presley. Zijn huwelijk met Presley – kleindochter van Elvis – sneuvelde al na drie maanden.