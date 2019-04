Bruid uitgelachen omdat trouwjurk op gebruikte tampon lijkt

Elke vrouw wil stralen op haar huwelijk, en dus is een zorgvuldig uitgekozen trouwjurk van groot belang. De bruid die opteerde voor deze jurk lokte echter heel wat gefronste wenkbrauwen uit.

Een vrouw postte onlangs in een gesloten Facebookgroep voor trouwers een trouwjurk die binnenkort gedragen wordt door een bruid. Het kleed ziet er aan de bovenkant traditioneel uit, maar naar beneden toe loopt het wit over in een donkerrode kleur. “Ben ik de enige die vindt dat deze jurk op een gebruikte tampon lijkt?”, vroeg ze in de groep.

Maandstonden op huwelijksdag







Heel wat mensen konden zich evenmin van de indruk ontdoen dat de trouwjurk op een gebruikte tampon lijkt. “Misschien weet de vrouw in kwestie dat ze haar maandstonden heeft tijdens haar huwelijk en wilde ze geen enkel risico nemen”, reageerde iemand. “Ik zag het niet tot ik het bijschrift las. Nu zie ik niets anders”, schreef nog iemand. “Misschien ziet het er beter uit met andere belichting”, klonk het nog.