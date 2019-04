WK snooker – John Higgins en Shaun Murphy naar achtste finales, Ronnie O’Sullivan heeft kopzorgen

John Higgins (WS-5) heeft maandag in het Crucible Theatre van Sheffield de eerste horde genomen in zijn jacht op een vijfde wereldtitel. De 43-jarige Schot versloeg Mark Davis (WS-38) met 10-7. Higgins worstelt al het hele seizoen met zijn vormpeil, maar tegen Davis scoorde hij heel aardig. Breaks van 100, 61, 75, 84, 63, 63, 135 en 132 tikte “The Wizard of Wishaw” weg. In de achtste finales (best of 25) komt de wereldkampioen van 1998, 2007, 2009 en 2011 tegenover zijn landgenoot Graeme Dott (WS-21) of Stuart Bingham (WS-12) te staan.

Shaun Murphy (WS-13), de wereldkampioen van 2005, was dit seizoen helemaal een schim van zichzelf. Op de Order of Merit over één seizoen is de 36-jarige Engelsman pas 36e. Daar was in het geheel niets van te merken in zijn partij van de eerste ronde tegen Luo Honghao (WS-92). “The Magician” produceerde breaks van 138, 102, 101, 76, 62, 123 en 59 en hakte zijn Chinese tegenstander zo vakkundig met 10-0 de pan in.

Het is pas de tweede whitewash ooit in The Crucible. In 1992 diende John Parrott Eddie Charlton een 10-0 nederlaag toe. Luo scoorde slechts 89 punten en dat is een dieptepunt in de Crucible-geschiedenis. De 19-jarige Chinees deed nog ruim slechter dan de 191 punten die Danny Fowler in 1993 bij elkaar sprokkelde tijdens zijn 10-1 nederlaag tegen Stephen Hendry.

Om een plaats in de kwartfinales geeft Murphy de Australiër Neil Robertson (WS-4) partij. De wereldkampioen van 2010 zette Michael Georgiou (WS-52) met 10-1 opzij. “The Thunder from Down Under” leek ook naar een whitewash op weg, maar bij een 9-0 voorsprong gunde hij zijn tegenstander zondag toch één spelletje.

’s Werelds nummer een Ronnie O’Sullivan heeft inmiddels de handen meer dan vol met James Cahill, de eerste amateur in de eindronde van een WK. De vijfvoudige wereldkampioen speelde ondermaats en kijkt na de eerste sessie tegen een 5-4 achterstand aan. De partij wordt dinsdagochtend hervat.

bron: Belga