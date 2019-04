Weerbericht – Zonnige paasmaandag met maxima tussen 18 en 24 graden

Het wordt een zonnige paasmaandag met hoge wolkenvelden. In de loop van de dag verschijnen er ook wat stapelwolken, maar het blijft droog. De maxima liggen tussen 18 graden in de Ardennen en 24 graden in Vlaanderen, meldt het KMI.

Dinsdag is het zonnig of licht bewolkt, maar af en toe wordt de zon gesluierd door hoge bewolking. De maxima liggen rond 22 graden in het centrum.

Woensdag is het eerst droog en licht of gedeeltelijk bewolkt. Vanaf het zuiden verschijnt er meer bewolking met kans op (onweers)buien. De maxima liggen tussen 20 en 22 graden in het centrum.

Donderdag wisselen opklaringen af met zwaarbewolkte perioden, die soms gepaard gaan met regen of buien. De meest intense neerslag valt waarschijnlijk in het oosten van het land. Het wordt wat frisser, met nog 16 graden in het centrum. Er staat een stevige zuidenwind.

Vrijdag is het eerst overwegend droog, later wordt het wisselvallig met buien, mogelijk met enkele donderslagen. Daarbij neemt ook de windkracht toe. De maxima liggen rond 15 à 17 graden in het centrum.

Zaterdag wordt het zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Het blijft stevig waaien uit het zuidwesten. De maxima liggen rond 12 of 13 graden. Zondag trekt alweer een nieuwe regenzone over ons land. Het kwik klimt niet hoger dan 11 of 12 graden.

bron: Belga