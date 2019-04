Waterloo Ducks wint als eerste Belgisch hockeyteam in Euro Hockey League

Waterloo Ducks heeft als eerste Belgische team ooit de Euro Hockey League gewonnen. De Waals-Brabanders klopten vandaag in Eindhoven in de finale het Duitse Rot Weiss Keulen met ruime 3-0. Beide teams hielden mekaar stevig in de tang, en goals bleven in de eerste helft uit. Rot Weiss voerde de druk op, maar de Ducks sloegen in het derde kwart genadeloos toe via William Ghislain (42.). In het slot diepten Gauthier Boccard (58.) en Maxime Bertrand (60.) de score verder uit.

Het was nog maar de tweede keer ooit dat een Belgisch team het tot in de finale van de Euro Hockey League schopte. Dragons ging de Ducks in 2013 voor, maar de ploeg uit Brasschaat verloor toen de eindstrijd van het Nederlandse Bloemendaal.







Waterloo had in Eindhoven telkens shoot-outs nodig om door te stoten, en dit steeds bij een 1-1 eindstand na de reguliere speeltijd. In de achtste finales ging het Engelse Surbiton voor de bijl (4-2 na shoot-outs), waarna de Ducks in de kwartfinales in een Belgisch onderonsje Dragons over de knie legden (3-2 na shoot-outs). Zondag stelde Waterloo zijn plek in de finale veilig met winst in de halve finales (3-1 na shoot-outs) tegen het Duitse Mannheim.

Waterloo volgt op de erelijst Bloemendaal op. Dit jaar plaatste er voor het eerst in de geschiedenis geen enkel Nederlands team zich voor de Final Four.

Eerder vandaag verzekerde Mannheim zich van het brons. De Duitsers haalden het in de kleine finale van het Spaanse Polo de Barcelona met 3-1.

bron: Belga