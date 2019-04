Vechtpartij in Gentse Blaarmeersen: acht jongeren bestuurlijk aangehouden

In Gent is de politie maandagnamiddag massaal uitgerukt voor een vechtpartij tussen jongeren in het sport- en recreatiepark Blaarmeersen. Er werden uiteindelijk acht jongeren bestuurlijk aangehouden, zegt de lokale politie van Gent. De hulpdiensten kregen de meldingen dat een veertigtal jongeren problemen maakte in de Blaarmeersen. Een groep jongeren uit het Brusselse zou naar Gent gekomen zijn om te vechten met een andere groep, maar de omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Na een kat-en-muisspel met de politie werden uiteindelijk acht jongeren bestuurlijk aangehouden.

“De acht personen worden momenteel ondervraagd”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Niemand raakte gewond, uitgezonderd van opgelopen blutsen, builen en schrammen door de vechtpartij. Het hoe en waarom van de feiten wordt nog onderzocht.”

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq reageert ontzet op de vechtpartij aan de Gentse groenpool. “Ik vind het onaanvaardbaar wat er gebeurd is. Ik ga diverse instanties samenroepen om dit ten gronde aan te pakken, zowel preventief als representatief. We gaan dit multidisciplinair te lijf gaan. De Blaarmeersen is van ons allemaal.”

bron:Â Belga