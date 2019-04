Steenrijke Deense modeondernemer verliest drie kinderen bij aanslagen op Sri Lanka

Drie van de vier kinderen van de Deense miljardair en modeondernemer Anders Holch Povlsen zijn gisteren omgekomen bij de terroristische aanslagen op Sri Lanka. Jesper Stubkier, communicatiemanager van de modegroep Bestseller, bevestigde de dood van de kinderen van Povlsen aan het Britse persbureau PA. “Ik kan bevestigen dat drie kinderen gedood zijn. We hebben geen verdere commentaar en we vragen dat de privacy van de familie gerespecteerd wordt”, zo citeerde PA de woordvoerder.

De 46-jarige Povlsen staat te boek als de rijkste man van Denemarken en de grootste grootgrondbezitter in Schotland. Hij is de man achter de modeketen Bestseller, die onder meer Jack & Jones en Vero Moda in portefeuille heeft. Hij is ook de grootste aandeelhouder van de online modewinkel ASOS. Het magazine Forbes raamt zijn nettowaarde op 7,9 miljard dollar.







Bij een reeks zelfmoordaanslagen op Sri Lanka kwamen gisteren minstens 290 mensen om het leven. Minstens 34 onder hen zijn buitenlanders.

bron:Â Belga