Referendum over meer macht voor Egyptische president al-Sisi afgelopen

In Egypte zijn maandag om 21.00 uur de stembureaus gesloten voor het referendum over de grondwetswijziging die president Abdel el Fattah al-Sisi meer macht geeft. De resultaten van het drie dagen durende referendum zullen ten laatste op 27 april bekend zijn. Verwacht wordt dat de Egyptenaren zullen instemmen met de grondwetswijziging. Vraag is vooral hoe groot de opkomst was.

Het Egyptische parlement heeft de grondwetswijzigingen pas dinsdag met een tweederdemeerderheid beslist. De tweede ambtsperiode van de 64-jarige staatsleider zou eigenlijk in 2022 eindigen, maar de grondwetswijzigingen verlengen nog eens met twee jaar zijn huidige ambtstermijn en bieden hem de mogelijkheid tot zijn herverkiezing voor nog eens zes jaar.

Mensenrechtenactivisten waarschuwen ervoor dat de wijzigingen de mensenrechtensituatie in het land nog zullen verslechteren. Critici werden vooraf al onder druk gezet en men vreesde dat de stemming niet vrij zou verlopen. Volgens de ngo Human Rights Watch ondergraven de grondwetswijzigingen de teruglopende onafhankelijkheid van Justitie en geeft ze de militairen meer macht om zich in het politieke leven te mengen.

Het Egyptisch leger had in 2013 onder leiding van de toenmalige stafchef al-Sisi de vrij verkozen islamistische president Mohamed Morsi na massale demonstraties afgezet. Daarna won al-Sisi met grote meerderheid twee gecontroleerde presidentsverkiezingen, de laatste in de lente van 2018.

De tweede ambtsperiode van de 64-jarige staatsleider zou eigenlijk in 2022 eindigen. De grondwetswijzigingen verlengen nog eens met twee jaar zijn huidige ambtstermijn en bieden hem de mogelijkheid tot zijn herverkiezing voor nog eens zes jaar. In 2017 had al-Sisi in een interview nog verzekerd dat hij geen derde ambtstermijn nastreefde en een grondwetswijziging uitsloot.

Bron: Belga